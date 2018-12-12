الان تتابع اقتراع لسحب الثقة عن رئيسة الوزراء البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يشهد البرلمان البريطانى، اليوم الأربعاء، اقتراعا لسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، وسوف يتم إعلان نتيجته فى المساء.

وأعلنت وكالة رويترز، الأربعاء، أن نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سيعملون على اقتراع لسحب الثقة منها.

وأوضحت أن الاقتراع سيتم في الساعة (18:00 بالتوقيت المحلي) اليوم الأربعاء، وأنه سيجري إعلان النتيجة بأسرع ما يمكن في المساء.

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم “لجنة 1922” في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن تصويت مجلس العموم البريطاني تأجل الثلاثاء، على مشروع قرار قدمته ماي للخروج من بريكست ووافق عليه الاتحاد الأوروبي، وبدت رئيسة الحكومة متخبطة في قرارها بشأن العمل على مشروع قرار جديد إلا أنها فشلت في ذلك بعد لقاءات عدة مع مسؤولين أوروبيين.

وجعل الأمر مصير حكومتها على المحك، في حين تصر ماي على أن اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح، وأن البدائل تتمثل في خروج مؤلم دون اتفاق أو ربما عدم الخروج على الإطلاق.