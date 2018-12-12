الان تتابع مقتل رجل أمن إيراني في اشتباك مع مهربين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

لقي رجل أمن إيراني حتفه وأصيب آخر في اشتباك مع مهربين مسلحين جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الأربعاء، أن اشتباكات وقعت الليلة الماضية مع مهربين مسلحين في قضاء ريجان التابع لمحافظة كرمان، جنوب شرق إيران، أسفرت عن مقتل عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخر.

ويُشار إلى أن إيران تشهد مواجهات متكررة بين الأمن والمسلحين والمهربين والمتسللين القادمين من الجارتين باكستان، وأفغانستان.