شكرا لقرائتكم ترمب: محمد بن سلمان زعيم متمكن والمملكة حليف جيد للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تأكيد إدارته لمواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان. وفي حديث لـ"رويترز"، وصف ترمب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية. وجاء حديث الرئيس الأميركي مع دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، ولم تجد تفاعلاً داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.

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