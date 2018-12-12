شكرا لقرائتكم بريطانيا.. اقتراع لسحب الثقة من رئيسة الوزراء الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نواب من حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي إلى إجراء تصويت على #سحب_الثقة منها، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من #الاتحاد_الأوروبي.

وأعلن جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء في مجلس العموم، وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.