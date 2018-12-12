وفد برلمانى يتوجه لمحور قناة السويس لتفقد المشروعات وحجم الاستثمارات

ومن المقرر أن تستمر الزيارة الميدانية يومين يزور الوفد خلالهما كل من، مشروع أنفاق الإسماعلية، ومشروع المزارع السمكية ببورسعيد، ومنطقة شرق بورسعيد، وزيارة المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك مشروعات الأرصفة الجديدة، وشركة قناة السويس للحاويات.

ويضم الوفد عددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية، كما ينضم للوفد عدد من النواب أعضاء اللجان النوعية الأخرى داخل مجلس النواب.