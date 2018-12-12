سالفيني: الاتحاد الأوروبي لم يكن متوازنا خلال إدارته للنزاع في الشرق الأوسط بإدانته إسرائيل

شدّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالية اليميني المتشدد ​ماتيو سالفيني​، خلال زيارته ​إسرائيل​، على أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ لم يكن متوازنًا على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة في إدارته للنزاع في ​الشرق الأوسط​، بإدانته إسرائيل ومعاقبتها كلّ خمس دقائق".

ووصف سالفيني، الّذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في إطار زيارة تستمرّ 24 ساعة، إسرائيل بـ"الملاذ الآمن للقيم الأوروبية والغربية في المنطقة"، مؤكّدًا أنّ "أي شخص يرغب بالسلام يدعم إسرائيل".

وعن سبب عدم نيّته لقاء أي قادة فلسطينيين، كشف "أنّه سيقوم بذلك في زيارته المقبلة إذ إن جدول أعماله مثقل هذه المرّة".