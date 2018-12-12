لفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنه "لا يمكننا تأكيد وجود منفذ هجوم ستراسبورغ داخل فرنسا في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكننا التأكد من وجود دوافع إرهابية لدى منفذ هجوم ستراسبورغ".
يذكر ان شخصا قام بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر. ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم "داعش" الإرهابي.
شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية فرنسا: لا يمكننا التأكد من وجود دوافع إرهابية لدى منفذ هجوم ستراسبورغ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .