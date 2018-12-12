داخلية فرنسا: لا يمكننا التأكد من وجود دوافع إرهابية لدى منفذ هجوم ستراسبورغ

لفتت ​وزارة الداخلية الفرنسية​ إلى أنه "لا يمكننا تأكيد وجود منفذ هجوم ​ستراسبورغ​ داخل ​فرنسا​ في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أنه "لا يمكننا التأكد من وجود دوافع إرهابية لدى منفذ هجوم ستراسبورغ".

يذكر ان شخصا قام بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر. ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم "داعش" الإرهابي.