ماكغورد: باقون في سوريا لحين تشكيل قوات أمن داخلية

أكد المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ​بريت ماكغورك​، "أنهم سيواصلون البقاء ب​سوريا​ لحين تشكيل قوات أمن داخلية؛ لضمان استمرار الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها من التنظيم"، موضحاً أن "العمليات العسكرية ضد "داعش" في سوريا لا زالت مستمرة"، مشيرًا إلى أن "وجود التنظيم هناك انخفض إلى نسبة 1 في المئة".

ولفت إلى أن "​أميركا​ تقوم بالعديد من الأعمال بهدف استمرار المكاسب التي تم تحقيقها بعد تطهير سوريا من "داعش" تمامًا"، مشيراً إلى أن "هدفنا العسكري هو هزيمة دائمة لداعش، ونحن باقون بسوريا لحين تشكيل قوات أمن داخلية؛ لضمان استمرار الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها من التنظيم".