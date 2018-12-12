مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار بمخزن للألعاب النارية وسط المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار بمخزن للألعاب النارية قرب إحدى الكنائس وسط البلاد.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الضحايا بينهم طفلان يبلغان من العمر 11 عاما و12 عاما، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في ولاية "كويريتارو" وسط المكسيك.
وأفادت تقارير إعلامية أنه كان من المقرر أن يتم استخدام هذه الألعاب النارية في احتفال محلي قبل أن يقع الانفجار.
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