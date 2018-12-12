أوضح السفير الروسي لدى المغرب، فاليريان شوفايف، أنّ "روسيا لها علاقات صداقة مع جهات أزمة الصحراء الغربية".
وبيّن في تصريح صحافي "أنّنا ننطلق من حقيقة أنّ هذه المسألة يجب أن تحلّ برعاية الأمم المتحدة، خصوصًا وأنّ هناك مجلسًا مخوّلًا بحلّ هذه المسائل وهناك قرارات بهذا الشأن".
ولفت شوفايف إلى "أنّنا نحافظ على اتصالات مع جبهة البوليساريو ومع المغرب، ومع الجزائر وموريتانيا".
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالمغرب: مسألة الصحراء الغربية يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .