سفير روسيا بالمغرب: مسألة الصحراء الغربية يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة

أوضح السفير الروسي لدى ​المغرب​، فاليريان شوفايف، أنّ "​روسيا​ لها علاقات صداقة مع جهات أزمة الصحراء الغربية".

وبيّن في تصريح صحافي "أنّنا ننطلق من حقيقة أنّ هذه المسألة يجب أن تحلّ برعاية ​الأمم المتحدة​، خصوصًا وأنّ هناك مجلسًا مخوّلًا بحلّ هذه المسائل وهناك قرارات بهذا الشأن".

ولفت شوفايف إلى "أنّنا نحافظ على اتصالات مع جبهة البوليساريو ومع المغرب، ومع ​الجزائر​ و​موريتانيا​".