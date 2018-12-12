الرئيس الكوبي: لا يحق لواشنطن أن تنتقدنا أخلاقيا

اعتبر رئيس مجلس الدولة الكوبي ميغيل دياز كانيل أن "واشنطن لا تتمتع بأي حق أخلاقي يسوّغ لها انتقاد كوبا في مجال حقوق الإنسان، لأنها تسيّس القضية وتنتهج معايير مزدوجة فيها"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ليس لديها حقا أخلاقيا للحديث عن حقوق الإنسان. فموقفها منافق وغير نزيه وتنتهج معايير مزدوجة".
ولفت إلى أن "واشنطن ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان حول العالم بتصديرها الحروب والأسلحة"، مستائلا: "هل من أحد يعرف انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان مثل الحصار الاقتصادي والتجاري الأميركي على كوبا؟".
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