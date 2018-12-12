الرئيس الكوبي: لا يحق لواشنطن أن تنتقدنا أخلاقيا

اعتبر رئيس مجلس الدولة الكوبي ميغيل دياز كانيل أن "​واشنطن​ لا تتمتع بأي حق أخلاقي يسوّغ لها انتقاد كوبا في مجال حقوق الإنسان، لأنها تسيّس القضية وتنتهج معايير مزدوجة فيها"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ ليس لديها حقا أخلاقيا للحديث عن حقوق الإنسان. فموقفها منافق وغير نزيه وتنتهج معايير مزدوجة".

ولفت إلى أن "واشنطن ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان حول العالم بتصديرها الحروب والأسلحة"، مستائلا: "هل من أحد يعرف انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان مثل الحصار الاقتصادي والتجاري الأميركي على كوبا؟".