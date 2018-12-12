لقاء بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي واتحاد بلديات الزهراني لبحث مشاكل المياه والصرف الصحي

عقد في مقر اتحاد بلديات الزهراني لقاء ضم اعضاء الاتحاد ووفد ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ برئاسة مديرها العام وسيم ضاهر حيث تم بحث المشاكل التي تعاني منها بلديات الاتحاد على مستوى ​المياه​ و​الصرف الصحي​ والعلاقة مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا سيما فيما يتعلق بالحلول المقترحة لمعالجة مسائل المخالفات والتعديات والاشتراكات ​الجديدة​.

وبحث اللقاء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة لتطوير شبكات ومحطات توزيع المياه واعادة ربط مصادر المياه في مختلف الدوائر والاتجاه الى الاعتماد اكثر على المياه السطحية.كما عرض مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خطط المؤسسة لتنويع مصادر الطاقة لا سيما لجهة الاعتماد على ​الطاقة الشمسية​ لتشغيل المحطات والمنشآت والمكننة لاتمام السيطرة المركزية على التوزيع والحلول الطارئة لمشاكل الصرف الصحي.