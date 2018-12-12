حكيم: هناك فريق لا يريد التوصل الى حل حول الحكومة

أكد الوزير السابق ​آلان حكيم​ في حديث تلفزيوني ان "العلاقة الشخصية بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اكثر من جيدة، وانا اعلم انه بمرحلة التوتر التي حصلت على صعيد البلد، كان هناك غصة من قبل الفريقين لعدم التواصل الدائم".

ورأى ان "المشكلة هي ان هناك فريق لا يريد التوصل الى حل حول الحكومة لا بل يحاول تكسير ارادة الحريري"، مشددا على انه "نحن لا نريد عصفاً فكرياً فالعصف الفكري هو لتبرير الاجتماعات المتكررة غير المجدية".