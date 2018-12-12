النشرة: موجة من البرد القارس مصحوبة برياح سريعة سيطرت على حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "موجة من البرد القارس، مصحوبة برياح شديدة السرعة أحيانًا، سيطرت على منطقة حاصبيا، وتسبّبت باقتلاع بعض اللافتات واللوحات الإعلانية علن الطرق"، لافتًا إلى أنّه "ضبابًا كثيفًا يلفّ المنطقة أيضًا، حاجبًا الرؤية".
وأوضح أنّ "الدفاع المدني والأجهزة الأمنية طلبت من السائقين القيادة بحذر لتجنّب الإنزلاقات"، مبيّنًا أنّ "ليلًا، تساقطت الثلوج على قمة جبل الشيخ".
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