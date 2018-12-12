الحريري بذكرى اغتيال جبران تويني: نتذكر قلمه الشجاع وقسمه الحر دفاعا عن لبنان

لفت رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في ذكرى اغتيال الصحافي النائب ​جبران تويني​، نتذكّر قلمه الشجاع وقسمه الحر دفاعًا عن ​لبنان​ ووحدة اللبنانيين. تحية لروح جبران ولأرواح شهدائنا الأبرار".

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