الحاج حسن: قدمنا كل التسهيلات السياسية اللازمة لتشكيل الحكومة

أشار وزير الصناعة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسين الحاج حسن​ خلال حفل إطلاق المؤتمر التأسيسي الأول للهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محطات تكرير وبيع ​مياه الشرب​ في لبنان الى "ضرورة متابعة هذا الملف من قبل البلديات وافادة الوزارة بالمحال غير المرخصة، والتبليغ عن كل منافسة غير مشروعة من قبل المحال غير المرخصة، لأنها ليست منافسة إقتصادية وحسب، بل انها تتعلق بحياة الإنسان لأن المياه مصدر للحياة".

وعن موضوع ​تشكيل الحكومة​، قال: "نحن الثنائي الوطني ​حركة أمل​ و​حزب الله​، قدمنا كل التسهيلات السياسية اللازمة، وقدمنا كل ما يلزم لذلك منذ التكليف، وطلبنا إلتزام المعايير". وأكد "الإلتزام مع الحلفاء غير القابل للتجاوز".

وأشار إلى انه "يعرفون تاريخنا، الإلتزام بالمواقف وعندما نقول النواب الستة في اللقاء التشاوري، فحيثيتهم الشعبية تعود الى عشرات السنين وكل ما أثبتوه خلال الإنتخابات من قوتهم التمثيلية، أثبتوا أحقية تمثيلهم، وبهذا نكون قد أسرعنا في تشكيل الحكومة". وأضاف "حن بموقفنا هذا، نثبت المصداقية في العلاقات السياسية في التحالفات. هيا لنبني بلدنا ودولتنا وإقتصادنا وبيئتنا بالشكل الأفضل والأنسب، خصوصا في ظل التحول المناخي، نبعد عن التلوث ونعود بمياهنا الى عذوبتها وندافع عنها من أطماع العدو الإسرائيلي الذي لا زال يعددها ونبني وطنا يسرب المياه النظيفة".