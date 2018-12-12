النشرة: الجيش الاسرائيلي إستقدم حفارة عملاقة مقابل كفركلا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​الجيش الاسرائيلي​ إستقدم حفارة عملاقة إلى الجهة الشرقية مقابل بلدة ​كفركلا​ وركزها بمحاذاة الجدار العازل الذي أقامه مؤخرا في الجهة الغربية ل​مستعمرة المطلة​ ولمسافة تبعد حوالي 3 كلم عن المنطقة المعروفة بعبارة كفركلا".

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