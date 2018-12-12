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النشرة: مناطق الجنوب تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وضبابا على المرتفعات

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أفاد مراسل "​النشرة​" في ​​النبطية​​ بأنّ "مناطق النبطية و​​إقليم التفاح​​ و​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار، الّتي حوّلت عددًا من الطرقات إلى مستنقعات وبرك غاصت فيها السيارات".

وأوضح مراسل النشرة أنّ "المناطق الجبلية، لا سيما في إقليم التفاح، تشهد ضبابًا كثيفًا لامس المرتفعات وحجب الرؤية، ما دفع بالدفاع المدني​ اللبناني إلى الطلب من السائقين القيادة بحذر خوفًا من الإنزلاقات و​حوادث السير​".

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