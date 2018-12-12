النشرة: قوات إسرائيل واصلت أعمال الحفر عند الحدود مقابل كفركلا وميس الجبل

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن " ​القوات الاسرائيلية​ واصلت صباح اليوم إعمال الحفر والإنتشار لجنودها عند الحدود ورفعت السواتر الترابية مقابل بلدات ​كفركلا​ و​ميس الجبل​ وانتقلت صباحا قوة اسرائيلية الى الجهة المقابلة لبلدة بليدا".

في الجانب اللبناني تُسير ​قوات اليونيفيل​ و​الجيش اللبناني​ دوريات مؤللة على الطرقات المقابلة للمستوطنات تحسبا لاي طارئ.