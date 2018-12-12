النشرة: قوات إسرائيل واصلت أعمال الحفر عند الحدود مقابل كفركلا وميس الجبل

افاد مراسل "النشرة" في النبطية أن " القوات الاسرائيلية واصلت صباح اليوم إعمال الحفر والإنتشار لجنودها عند الحدود ورفعت السواتر الترابية مقابل بلدات كفركلا وميس الجبل وانتقلت صباحا قوة اسرائيلية الى الجهة المقابلة لبلدة بليدا".
في الجانب اللبناني تُسير قوات اليونيفيل والجيش اللبناني دوريات مؤللة على الطرقات المقابلة للمستوطنات تحسبا لاي طارئ.
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