محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ): أفادت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية بحدوث طفرة هائلة في تهريب الماريجوانا من أمريكا الشمالية زادت نسبتها على 300%. وأوضحت الهيئة أن مسؤوليها صادروا 27 كيلوجراما من الماريجوانا على مدى 11 شهرا الماضية بزيادة 337% عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد تشريع ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكندا استخدام مخدر الماريجوانا لأغراض ترويجية . وقال مسؤولو الجمارك "لم نضبط فقط نبتة القنب ومسحوقها ولكن أيضا الهلام (الجيلي) والشوكولاتة المصنوعة من المخدرات".

شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة هائلة في تهريب الماريجوانا من أمريكا الشمالية لنظيرتها الجنوبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .