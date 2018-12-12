مقتل 8 مسلحين من طالبان في قصف جوي وسط أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - تارينكوت/أوروزجان- (د ب أ):
أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأربعاء أن ثمانية مسلحين على الاقل من حركة طالبان قُتلوا في قصف جوي في مدينة تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزجان أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.
وجاء في البيان الصادر عن فيلق "أتال 205" التابع للجيش الأفغاني إن أربعة مسلحين آخرين أصيبوا في القصف الجوي.
وأضاف البيان أن سلاح الجو الأفغاني نفذ القصف الجوي في بلدة تابعة لمدينة تارينكوت، التي كان يحتشد فيها عناصر طالبان.
ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن عن التقرير.
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