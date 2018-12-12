حبس قاتل "رزان" لسرقة قرطها الذهبي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

قررت النيابة العامة بمركز طهطا بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس طالب قتل طفلة عمرها عامين ووضعها داخل جوال بلاستيك، وألقى جثتها خلف منزلها بناحية قرية نجوع الصوامعة غرب دائرة المركز لسرقة قرطها الذهبي.

كان مأمور مركز شرطة طهطا تلقى بلاغاً من "محمد. أ. م"، يقيم بناحية نجوع الصوامعة دائرة المركز بتغيب نجلته الطفلة "رزان"، البالغة من العمر عاملين أثناء لهوها أمام المنزل وعثوره عليها عقب ذلك متوفاة داخل جوال بلاستيك خلف منزله مكبلة اليدين ووجود حبل حول الرقبة.

تبين من تحريات وحدة مباحث مركز طهطا، أن وراء ارتكاب الجريمة "محمود. ج. ز"، 17 عامًا، طالب "من جيران المجني عليها وأحد أقاربها "، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة لسرقة قرطها الذهبي، وأنه تخلص من الطفلة بقتلها ووضعها في جوال بلاستيك وإلقائها خلف منزل والدها خشية افتضاح أمره، وأرشد عن قرطها الذهبي.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، حيث تولت النيابة العامة التحقيقات.