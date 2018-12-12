قائد عسكري: فرنسا تشن هجوما عنيفا على "داعش" عند الحدود العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في العراق العقيد جوناثان بايروم، ان المدفعية الفرنسية شنت اعنف هجوم على تنظيم "داعش" على حدود العراق منذ 3 أشهر وهو الأعنف منذ معركة فيتنام.

وقال بايروم في تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز " العراقية اليوم "الأربعاء " :إن "الجنود الفرنسيين يطلقون النار لدعم عملية التحرير، في منطقة القائم في العراق"، لافتا الى انه "خلال فترة الخمسة أشهر الماضية، أطلقت المدفعية البحرية واحدة من اعنف الهجمات منذ حرب فيتنام".

ويأتي هذا التصريح بعد الهجوم بإطلاق النار الذي يعتقد أن تنظيم "داعش" الارهابي قد شنه على مدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.