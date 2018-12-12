تظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار

محمد اسماعيل - القاهرة - ناي بي تاو - (أ ش أ):

احتشد عدد كبير من أصدقاء وأفراد عائلتي الصحفيين اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات في ميانمار، في تظاهرة سلمية للمطالبة بالإفراج عنهما.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء أن الصحفيين وا لون (32 عاما) وكيو سو أو (28 عاما) كانا يجريان تحقيقا لحساب وكالة أنباء "رويترز" حول مقتل مسلمي الروهينجا على يد قوات الأمن في ولاية "راخين" عندما تم اعتقالهما وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات في وقت سابق من العام الجاري، وذلك لانتهاكهما قانون الأسرار الرسمية للبلاد.

وأضاف الراديو البريطاني أن الحكم الصادر بحق الصحفيين وصف بأنه "تقييد لحرية التعبير".

بدوره، طالب ستيفن أدلر رئيس تحرير وكالة أنباء "رويترز" بإطلاق سراح الصحفيين ، وقال إن بقاءهما في السجن دون ارتكابهما أي جريمة يجعل الجميع يتساءل حول الديمقراطية وحرية التعبير وتطبيق القانون التي تعهدت السلطات في ميانمار بتطبيقهم، وأضاف أن كل يوم يمر والصحفيان وراء القضبان هو فرصة ضائعة لسلطات ميانمار في تحقيقها للعدالة.