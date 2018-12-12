ميركل تجيب على أسئلة النواب اليوم في جلسة بالبرلمان الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

تجيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء على أسئلة النواب في جلسة بالبرلمان الألماني (بوندستاج).

وتلقي ميركل أولا بيانا حكوميا، من المتوقع أن تتطرق فيه إلى القمة الأوروبية التي ستبدأ فعالياتها غدا الخميس، بالإضافة إلى وضع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ميركل التقت أمس الثلاثاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في برلين لإجراء محادثات حول اتفاقية البريكست.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية خلال هذا العام تجيب فيها ميركل على أسئلة النواب. وكانت المرة الأولى في يونيو الماضي، حيث أجابت ميركل على نحو 30 سؤلا خلال ساعة واحدة.

وعلى خلفية اتهامات بعدم إلقاء خطابات أو الرد على أسئلة على نحو كاف أمام البرلمان الألماني، تم الاتفاق في ميثاق الائتلاف الحاكم بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على إمكانية مثول ميركل أمام البرلمان ثلاث مرات في العام للرد على أسئلة النواب، وذلك أسوة بالبرلمان البريطاني الذي يشهد جدالات حيوية مع رئيس الحكومة.