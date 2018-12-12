ضبط أمين شرطة هارب من 35 حكمًا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت قوات قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، اليوم الأربعاء، أمين شرطة هارب من 35 حكمًا، يقيم بناحية قرية مشطا.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطاراً من ضبط المحكوم عليه "خالد ع م"، 42 عامًا، أمين شرطة من قوة مركز شرطة طما، ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز متغيب عن العمل من تاريخ 6/12/2018 والمطلوب للتنفيذ عليه في 35 حكم "تبديد" منهم 30 مستأنف و5 جزئي أخرهم القضية رقم 7007 لسنة 2016 جنح مستأنف مركز طما حصر رقم 2036 لسنة 2018 غيابي بالحبس سنة وكفالة 100جنية بجلسة 5/7/2018.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.