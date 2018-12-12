صاحب السمو الملكي مايكل أمير منطقة كينت يمنح جائزة الأمير مايكل...

لندن، المملكة المتحدة ودبي، الإمارات العربية المتحدة-الأربعاء 12 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

منح صاحب السمو الملكي مايكل، أمير منطقة كينت، جائزة إلى مبادرة (RoadSafetyUAE) خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية، الذي عقد نهار الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 في فندق سافوي، في لندن. وتعتبر جائزة الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية أكثر جائزة مرموقة للسلامة المرورية على مستوى العالم تُمنح للشركات والمؤسسات تكريماً لمساهماتها الاستثنائية في تحسين السلامة على الطرقات.

هذا وحمل العرض المقدم من (RoadSafetyUAE) العنوان التالي "الضغوطات القائمة على الأبحاث من أجل طرح القانون الشامل لحزام الأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة". وتلقي الجائزة الممنوحة الضوء على المساهمات التي قدمتها هذه المبادرة من أجل تحسين قوانين حزام الأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال صاحب السمو الملكي الأمير مايكل مهنئاً الفائزين: "تعكس هذه الأعمال أفضل مثال تقوم به منظمة غير حكومية في سبيل تشجيع الحكومة على التحرك".

ومن جهته، قال توماس إيدلمان، المؤسّس والمدير العام لمنصة (RoadSafetyUAE): "تجاوز حصولنا على أكثر جائزة مرموقة للسلامة المرورية في العالم كل التوقعات، منذ أن قمنا بتأسيس مبادرة (RoadSafetyUAE) قبل خمسة أعوام". وأضاف: "لا تقتصر هذه الجائزة على تكريم جهودنا الخاصة، لا بل أيضاً الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة الذين نعمل معهم. ولم نكن لنحقق جميع هذه الإنجازات لولا الدعم واسع النطاق الذي زودتنا به وسائل الإعلام الإماراتية والجهات الحكومية وأكثر من 25 من الشركاء ذوي الوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات".

وفي فبراير 2017، أجريت دراسة للقانون الشامل لحزام الأمان بتكليف من (RoadSafetyUAE) وبالتعاون مع "آي- إنشورد/كيو آي سي"، من احد الشركاء ذوي الوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونُشرت النتائج على نطاق واسع، وتمثل هدفها المزدوج برفع مستوى الوعي لاستخدام حزام الأمان من قبل مستخدمي الطرق في الإمارات، والتأثير على واضعي السياسة التنظيمية. وسعت المبادرة بشكل خاص إلى توسيع نطاق "قانون حزام الأمان للمقاعد الأمامية فقط" ليصبح "القانون الشامل لحزام الأمان" الذي يشمل أيضاً الركاب في المقاعد الخلفية. وبعد فترة وجيزة من نشر هذه الحملة القائمة على الأبحاث مطلع عام 2017، بات القانون الشامل لحزام الأمان نافذاً في الأول من يوليو 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع إيدلمان حديثه قائلاً: "من وجهة نظرنا، يمثّل طرح القانون الشامل لحزام الأمان التطور الأهم والوحيد الذي كان له التأثير الأكبر على سلامة الحركة المرورية في الإمارات منذ سنوات طويلة. وتطمح (RoadSafetyUAE) لتصبح إحدى الأصوات المؤثرة لممارسة المزيد من الضغوطات من أجل طرح القانون الشامل لحزام الأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسرنا للغاية بأن جهودنا باتت محط تكريم وتقدير من قبل جائزة الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية.

هذا وتتجاوز مبادرات التوعية القائمة على الأبحاث من (RoadSafetyUAE) استخدام حزام الأمان فقط. فقد كشفنا من قبل عن أسباب الإسراع، والقيادة بدون ترك مسافة أمان، وأنماط الحوادث في شهر رمضان، والقيادة بدون تركيز، واستخدام الجوال أثناء القيادة، على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى مخاوف أخرى يُحتمل أن تشكل خطراً على السلامة المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تداولت وسائل الإعلام الإماراتية نتائج هذه الدراسات على نطاق واسع، ما أدى إلى نشر وعي تمس الحاجة إليه حول أوجه القصور التي تحيط بالسلامة المرورية في الإمارات. وبما أن "قابلية التكرار" يعدّ عاملاً رئيسياً في التقييم الذي تجريه جائزة الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية، فإننا نأمل تكرار منهجيتنا في بلدان أخرى داخل المنطقة وخارجها. ولا زلنا نعتقد بأن المنهجية القائمة على الأبحاث هي أكثر الأساليب فعالية لزيادة الوعي والتحفيز على التحسينات التنظيمية، وجعل طرقاتنا في نهاية المطاف أكثر أمانًا".

لمحة عن جوائز الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية:

منذ العام 1987، منحت جوائزنا تكريماً عاماً لجميع الذين ساهموا في تحسين السلامة المرورية في جميع أنحاء بريطانيا. تكرّم حالياً جوائز الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية الإنجازات والابتكارات الاستثنائية في جميع أنحاء العالم.

وفي كل عام، يُمنح تكريماً عاماً لأكثر الأمثلة استثنائية تُقدم بواسطة برنامج يطرح مبادرات دولية حول السلامة المرورية.

ويُطلب من جميع مستخدمي الطرق، بمن فيهم المشاة والسائقين وراكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية وراكبي الخيول، تحديد الأفراد المساهمين في مبادرات تجعل طرقنا أكثر أمانًا، وترشيحهم للحصول على جائزة.

بعد ذلك، سيُدعى جميع الفائزين للقاء صاحب السمو الملكي مايكل، أمير منطقة كينت خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام في شهر ديسمبر من كل عام.

الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس جوائز الأمير مايكل الدولية لإدارة السلامة المرورية: منذ ثلاثين عاماً، اضطلع صاحب السمو الملكي مايكل، أمير كينت، بدور ريادي لدعم وتحسين السلامة المرورية في المملكة المتحدة وحول العالم.

http://www.roadsafetyawards.com/aboutus

لمحة عن حملة (RoadSafetyUAE):

تتمثّل رؤية (RoadSafetyUAE) في المساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما رسالة (RoadSafetyUAE) فهي رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق في الإمارات العربية المتحدة لممارسة السلوك الملائم على الطرقات على أساسٍ مستدامٍ وعلى أعلى مستويات التواصل. وتعمل منصة (RoadSafetyUAE) الحائزة على جوائز مع أصحاب المصلحة من مستخدمي الطريق، والجهات الحكومية، والإعلام، وأكثر من 25 شركة ذات الوعي حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ونقدّم في قائمة "نصائح وحيل"، والتي نعتبرها أساس المحتوى التوعوي على منصتنا، أكثر من 60 موضوعاً مرتبطاً بالسلامة المرورية وتتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني التالي: www.RoadSafetyUAE.com.

وتدخل (RoadSafetyUAE) في شراكة مع كل من هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة التربية والتعليم، وغرفة دبي للتجارة، وهيئة الصحة في دبي، و"ميشلان"، و"ميرسيدس بنز"، و"نيسان"، و"الفطيم هوندا"، و"فولفو"، ومجموعة "الغاندي" للسيارات ("شيفروليه" - "جي إم سي")، وشاحنات "مان"، و"كالتيكس"، و"جونسون آند جونسون"، و"آي إنشورد/كيو آي سي"، و"سيركو"، و"ميكس تيليماتيكس"، و"وابكو"، و"ماماز آند باباز"، وأبوظبي الوطنيّة للفنادق، وشركة خدمات النقل المدرسي "إس تي إس"، و"أوسرام"، و"توم توم"، و"سيفتي ميديا"، و"أراب ويلز"، و"إيتوس واير"، والكثير غيرها التي ستنضمّ قريباً.