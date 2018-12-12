مصرع وإصابة 12 من عناصر حركة طالبان في غارة جوية للقوات الأفغانية

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طالبانوكالات:
لقي 8 من مسلحي حركة "طالبان" مصرعهم في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية بضواحي مدينة "تارين كوت" عاصمة إقليم"أوروزجان"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر اليوم الأربعاء أن 4 مسلحين
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