مصرع وإصابة 12 من عناصر حركة طالبان في غارة جوية للقوات الأفغانية

طالبان

وكالات:

لقي 8 من مسلحي حركة "طالبان" مصرعهم في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية بضواحي مدينة "تارين كوت" عاصمة إقليم

"أوروزجان"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت المصادر اليوم الأربعاء أن 4 مسلحين

آخرين قد أصيبوا في هذه الغارة، بينما كان يجتمع عدد من أعضاء حركة "طالبان" في المنطقة، من جانبها، لم تعلق الحركة على هذه الأنباء حتى الآن.