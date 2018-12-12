فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد هجوم ستراسبورج

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رفع حالة التأهب بفرنساوكالات:
أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء رفع مستوى التأهب الأمني فى البلاد، فى أعقاب الهجوم الذى وقع أمس فى مدينة "ستراسبورج" وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن منفذ الهجوم كان مسلحًا ومدرجًا على قوائم الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على أمن الدولة،
يذكر أن سوق الميلاد فى مدينة "ستراسبورج" يعد معلما سياحيا يجذب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.
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