فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد هجوم ستراسبورج

رفع حالة التأهب بفرنسا

وكالات:

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء رفع مستوى التأهب الأمني فى البلاد، فى أعقاب الهجوم الذى وقع أمس فى مدينة "ستراسبورج" وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن منفذ الهجوم كان مسلحًا ومدرجًا على قوائم الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على أمن الدولة،مشيرة إلى أنه أطلق النار وسط مدينة "ستراسبورج" قرب سوق لأعياد الميلاد وتمكن من الفرار بعدها ويجرى البحث عنه من قبل قوات الشرطة الفرنسية.يذكر أن سوق الميلاد فى مدينة "ستراسبورج" يعد معلما سياحيا يجذب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.