ننشر حالة الطقس المتوقعة بالسعودية.. وأمطار رعدية بجازان

السعودية - ليندا سليم :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية أن يكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف و المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على

مناطق نجران و الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق القصيم، حائل و حفر الباطن والقيصومة، كما تهطل الأمطار الرعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية

الغربية والغربية.



أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.