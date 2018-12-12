- 1/2
- 2/2
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية أن يكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف و المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
تنشط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار علىمناطق نجران و الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق القصيم، حائل و حفر الباطن والقيصومة، كما تهطل الأمطار الرعدية على منطقة جازان والمرتفعات الجنوبية
أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حالة الطقس المتوقعة بالسعودية.. وأمطار رعدية بجازان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .