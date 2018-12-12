تحقق الأجهزة الشرطية بشمال دارفور للكشف عن ملابسات حادثة مقتل فتاة على يد ثلاثة من أشقائها، في الوقت الذي أحيلت فيه جثة القتيلة إلى الطيب المختص ليحدد أسباب وفاتها .
في تقرير يتم إيداعه مع بقية المستندات لمباشرة الإجراءات القانونية والفنية حيال الجريمة التي رجح مصدر مطلع أمس الثلاثاء ، أنها وقعت بسبب جريمة أخلاقية تورطت المجني عليها في ارتكابها.
وأكد بحسب صحيفة الأخبار على إلقاء القبض على الجناة وتوقيفهم لمخالفتهم أحكام المادتين 21/130 من القانون الجنائي والمتعلقتين بالاشتراك في ارتكاب جريمتي القتل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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