تحقق الأجهزة الشرطية بشمال دارفور للكشف عن ملابسات حادثة مقتل فتاة على يد ثلاثة من أشقائها، في الوقت الذي أحيلت فيه جثة القتيلة إلى الطيب المختص ليحدد أسباب وفاتها .

في تقرير يتم إيداعه مع بقية المستندات لمباشرة الإجراءات القانونية والفنية حيال الجريمة التي رجح مصدر مطلع أمس الثلاثاء ، أنها وقعت بسبب جريمة أخلاقية تورطت المجني عليها في ارتكابها.

وأكد بحسب صحيفة الأخبار على إلقاء القبض على الجناة وتوقيفهم لمخالفتهم أحكام المادتين 21/130 من القانون الجنائي والمتعلقتين بالاشتراك في ارتكاب جريمتي القتل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)