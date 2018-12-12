السعودية تحتجز ضماناً مالياً خاصاً بالحج

أزاحت ورشة لتقويم وتقييم الحج الستار عن معلومات خطيرة متعلقة بقرار أصدرته السعودية بمصادرة الضمان المالي الحكومي خلال فترة الحج، إلا أنت تدخلات حكومية أثمرت تحويل المصادرة لاحتجاز، وذلك لعدم إيفاء وكالات السفر بالتزاماتها بالسداد للمؤسسات المالية السعودية .

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للإرشاد والأوقاف أوب بكر عثمان إن البنوك السعودية تعتبر المصادرة نقطة سوداء على السودان، محذراً الوكالات من تكرار الأمر، مشيراً الى تخلف (20) حاجاً في العام الماضي، وشدد على أهمية معرفة الأسباب وأسماء الوكالات ومحاسبتها، وأقترح خلال ورشة التقييم أمس استبدال مسمى أمير الفوج الحجاج .

ومن جهته أقر مدير إدارة الحج والعمرة علي شمس العلا بوجود تأخر في إجراءات الحج والتعامل غير المؤسسي لبعض الوكالات مع الجهات السعودية، بجانب قضايا التحويل الآمن وحجز الضمان والخدمات والدفعيات .

مشيراً الى وجود خلل في توزيع الحصص وأضاف قائلاً: (لا أجد مبرراً لإعطاء الوكالة ما بين (10 -15) فرصة والأمر يحتاج لمراجعة)، معلناً عن وضع معايير لاختيار الوكالات وعددها وكيفية توزيع الحصص وأضاف قائلاً: (نريد ميثاق شرف أساسه التعاون وليس التنافر) .

وبالمقابل لفت ممثل إحدى وكالات السفر بالبحر الأحمر محمد نور همت، لوجود تزوير وفساد في المسار الإلكتروني، مما جعل أزمة الحج متوالية فأفرز احتجاز لأيام طويلة، وطالب بمحاسبة كل من يخطئ، وفي ذات الاتجاه أشار رئيس لجنة قياس الأداء للحج الخاص محمد بشير عبدالهادي إلى وجود تأخير في المطار لأكثر من عشر ساعات لعدم تقديم الوجبات في الوقت المناسب .

وفي السياق متصل وبحسب صحيفة الإنتباهة اتهم ممثل لوكالة سفر بعض وكالات السفر تقوم ببيع (500) تذكرة بالسوق الأسود وخيانة البعض الأمانة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)