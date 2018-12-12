مبارك الفاضل : حكومة معتز لن تحل جذور الأزمة

اتهم مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة أشخاص لم يسمهم داخل المؤتمر الوطني بالتآمر لسحب الأموال من البنوك لهز حكومة بكري السابقة، وإسقاطها، وعزا ذلك للصراع حول السلطة.

وكشف عن اعتراض الوطني توليه القطاع الاقتصادي في الحكومة السابقة لإطلاعه على أدق المعلومات والأسرار عن ممارستهم وفتح ملفات الفساد.

كما دافع عن حكومتهم السابقة، وقال إنهم وضعوا برنامج ورؤية متكاملة خلال الثلاثة أشهر الماضية، ولكنها لم تنفذ لحل الحكومة.

ووصف مبارك حكومة معتز بأنها حكومة أزمات اقتصادية بحسب صحيفة الأخبار ، مؤكدًا أنه لن يستطيع حل الأزمة لتركيزه على آثارها، موضحًا أنه لن يحل جذورها للوضع داخل المؤتمر الوطني وطالبه بإحداث تغيير سياسي اقتصادي يمس التمكين والفساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)