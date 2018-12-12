اجتماع حاسم لقوش ووزير الداخلية بشأن أزمة الوقود

كشف د. أحمد بلال عثمان وزير الداخلية ، عن وجود تنسيق بين الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات لتخفيف معاناة المواطنين ، وقال الوزير في تصريح خلال لقائه أمس الثلاثاء بمدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، الفريق أول ” أمن” صلاح عبد الله قوش ، إن اللقاء جاء في إطار تنسيق الجهود الأمنية المشتركة بين الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتعزيز قيم التعاون في كافة القضايا الأمنية .

مضيفاً أن الاجتماع بحث الأوضاع الراهنة وتداعيات أزمة الوقود وسبل تخفيف معاناة المواطنين ، وذلك بوضع خطة تنسيقية لتذليل ومعالجة هذه الأزمة الراهنة ، مشيراً إلى أنه تم التأمين والتوجيه بتسخير كافة إمكانيات الشرطة وجهاز الأمن من الآليات والعربات بنقل المواطنين مجانا في الفترات الصباحية والمسائية وذلك حتى انجلاء الأزمة وانفراجها في غضون الثلاثة أيام القادمة ودعا سيادته كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تحذو هذا الحذو والمساعدة في تخفيف معاناة المواطنين.

من جانبه أكد مدير عام الشرطة بالإنابة الفريق شرطة (حقوقي)بابكر أحمد الحسين بحسب صحيفة آخر لحظة ضرورة تضافر الجهود والعمل سويا على الإسهام في تخفيف أزمة شح الوقود حتى تذليلها ،وفق جهود جهات الاختصاص في مقبل الأيام، ووجه سيادته بتسخير كافة إمكانيات وعربات ومركبات الشرطة في نقل المواطنين تنفيذا لمخرجات هذا اللقاء ومراعاة لمعاناة المواطنين في هذا الجانب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)