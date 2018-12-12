المستوردون: آلية السوق أفقدت الجنيه (70%) من قيمته والدولار وصل (80) جنيهاً

شن الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق الجلال هجوماً قاسياً على متخذي القرارات الاقتصادية، لافتاً الى أنها وضعت لمصلحة قطاع معين دون القطاعات الأخرى ، ورسم صورة قاتمة لأوضاع الاقتصادية .

واعتبر الحديث عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية الى قيمة الـ(5) مليارات دولار عبارة عن (نفخ ساكت) – على حد تعبيره – ولا يمكن أن يتحقق الراهن، وانتقد في تصريحات صحافية أمس، آلية صناع السوق التي أنشئت بهدف ردم الهوة لسعر الدولار بين السعر الموازي والسعر الرسمي لصالح القطاع المعين والتي كانت لا تتعدي الـ(17) جنيهاً عن إنشاء آلية .

وقال وبحسب صحيفة الإنتباهة: “الآن وبعد خمسون يوماً من إنشاء الآلية فإن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي وصلت الى (26) جنيهاً وتسببت في فقدان الجنيه لـ(70%) من قيمته، وعده هبوطاً تاريخياً وغير مسبوق للجنيه”، لجهة أن الآلية توقفت في محطة الـ47 جنيهاً فيما وصل السعر في السوق الموازي الى حاجز الـ80 جنيهاً متسائلاً (فماذا هم فاعلون) ؟؟!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)