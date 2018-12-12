فيديو | جنود الاحتلال قتلوا جبالي عندما كان يدير ظهره لهم

الخليج 365 | فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو لحظة إعدام جنود الاحتلال، للشهيد محمد جبالي (22 عامًا) في طولكرم قبل أسبوع، من خلال إطلاق الرصاص عليه من مسافة 80 مترًا عندما كان يدير ظهره للجنود دون أن يشكل أي خطرٍ على أحد، ودون وجود مواجهات في المنطقة، وذلك خلافًا للمزاعم التي برّر بها جيش الاحتلال قتل الشاب الذي يُعاني من إعاقة عقلية.

ونشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو تضمن لقطات من عدة كاميرات في المنطقة التي تم فيها إعدام الشهيد جبالي، مبينة أن 30 جنديًا وصلوا إلى شارع النزهة في طولكرم، فتجمع عدد من الفلسطينيين -بينهم جبالي- بجوار مطعم، ثم أظهرت اللقطات أن الفلسطينيين يُحاولون مغادرة المكان من الاتجاه الثاني، وكذلك جبالي الذي سقط أرضًا بعد تعرضه لإطلاق نار من الخلف.

وعلّق جيش الاحتلال على الفيديو بأنه فتح تحقيقًا في ما حدث، مضيفًا، "في هذه المرحلة نؤكد أن عشرات الشبان الفلسطينين رشقوا قوات الجيش بالحجارة خلال نشاط أمني قام به الجيش في طولكرم، فردَّ عناصر الجيش بوسائل مختلفة".

لكن "بتسيلم" علّقت على هذا التصريح قائلة: "كما في مثل هذه الحالة شهدنا حالات مماثلة في الماضي، وحاليًا نتوقّع أن يتم إغلاق ملف التحقيق في عملية القتل هذه أيضًا، وسيستمر الجيش في استخدام القوّة القاتلة دون أي حاجة لذلك ودون أن يدفع أي ثمن".

يُذكر أن جيش الاحتلال كان قد أغلق ملفات تحقيق في أكثر من 10 جرائم قتل ارتكبها جنوده بحق فلسطينيين بدم بارد، دون أن يُقدم الجنود القتلة للمحاكمة.