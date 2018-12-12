انخفاض طفيف وأمطار

الخليج 365 | فريق التحرير

تتأثر البلاد بامتدادٍ لمنخفضٍ جويٍ يتحرك سريعًا من شمال جزيرة قبرص نحو شمال شرق الأراضي التركية، فيطرأ انخفاضٌ طفيفٌ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، وتتكاثر السحب على ارتفاعاتٍ مُختلفةٍ تدريجيًا نهارًا واعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخاتٍ من الأمطار في شمال البلاد، بما فيها محافظات شمال الضفة، قد تكون رعدية وغزيرة بشكلٍ محدود. ثم مع ساعات المساء الأولى والليل، تمتد الأمطار نحو الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما تكون الرياح خلال يوم الأربعاء جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة .

وخلال الفجر، وساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخاتٍ متفرقةٍ من الأمطار، لاسيما في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، قبل أن تتوقف فرص هطول الأمطار ظُهرًا مع بقاء الأجواء غائمة جُزئيًا وباردة بوجه عام .

وتتراوح درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس فوق الجبال بين 13إلى 14 درجة، وفي المناطق الداخلية المنخفضة بين 17-19 درجة، وبحدود 20 درجة في السواحل، وبحدود 21 إلى 22 درجة في أريحا والأغوار.