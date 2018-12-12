نتنياهو يتوعد حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حزب الله سيتلقى ضربات لا يمكن أن يتصورها، إن أخطأ وألحق الضرر بإسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال زيارة تفقدية قام بها للحدود الشمالية في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشافه نفقا ثالثا يخترق الحدود، “أنهيت حاليا بحثا شاملا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وقائد المنطقة الشمالية، وأعجبت بالروح المعنوية هنا. توجد لدينا نتائج، حيث كشفنا نفقا ثالثا، لكن الأمر المثير هو الاستعدادات القائمة هنا من ناحية معنوية وعملية، حيث سيكون ردنا قويا إن ارتكب حزب الله خطأ كبيرا وقرر بأي شكل أن يلحق الضرر بنا”.

وأضاف: “حزب الله كان يعتقد أنه يحفر، وهذا بالضبط كل الأمر. نحن عرفنا وخططنا كل شيء بحرص، هذا لم يتسرب، وحافظنا على السر. نحن ننفذ ما خططنا له ومستعدون لأي شيء وتوجد هنا قوة عظيمة. نحن مستعدون”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارير لبنانية أن النفق عثر عليه في منطقة بليدا مقابل كيبوتس يفتاح.

وادعى نتنياهو أنه لو لم تكتشف إسرائيل الأنفاق، لكان حزب الله سينفذ حملة قتل تشمل بلدات المنطقة، وقال: “تهديد الأنفاق لو تحقق، كان سيعود على السكان والجنود. حزب الله كان سيقوم بحملات قتل وخطف في كل هذه البلدات”.

وعاب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حزب الله ما وصفه بتقييمه الناقص لقدرات إسرائيل، وأضاف: “أدرك أن حزب الله يفهم أننا جاهزون جيدا لكل رد. أنا أعتقد أنه يدرك أن لدينا قوة عظيمة الآن أمامه، لكن تقييمه ناقص”.

المصدر روسيا اليوم