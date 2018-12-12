إسرائيل تلحق الولايات المتحدة في مقارعة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 10:02 صباحاً - رأى مراقبون أن تأكيد اليونيفيل وجود أنفاق لحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يضع النظام اللبناني ككل في موقف صعب، وهو ما حرصت عليه إسرائيل ويبدو أنها نجحت فيه إلى حد بعيد لجهة التسويق إلى “تواطؤ” الدولة اللبنانية مع الميليشيا المسلحة، وما يمثله ذلك من خرق للقرار الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006، ونص على ضرورة فرض الدولة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، مع نزع السلاح غير الشرعي.

ويقول مراقبون إن إسرائيل تفضل اليوم انتهاج سياسة الولايات المتحدة، القائمة على الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات على حزب الله وربما أيضا على النظام اللبناني لدفعه إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على عزل الحزب في مرحلة أولى وصولا إلى إجباره على تسليم سلاحه.

المصدر العرب اللندنية