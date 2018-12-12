كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراع على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم الأربعاء، بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 1800 و2000 اليوم الأربعاء، 12 ديسمبر/كانون الأول، في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

واكتمل النصاب القانوني لحجب الثقة عن ماي بعد موافقة 48 نائبا محافظا على ذلك، ويتوقع أن يصوت النواب المحافظون هذا المساء وسيقررون إما بتنحيتها أو إبقائها زعيمة للحزب.