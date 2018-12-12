كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يلقي كلمة في مجلس الأمن حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إيران، وإلقاء كلمة يؤكد فيها هناك على "ثبات بلاده في التصدي لتهديد النظام الإيراني".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "سيؤكد وزير الخارجية مايك بومبيو خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، عزم الإدارة الأمريكية الذي لا يتزعزع، على التصدي لتهديدات النظام الإيراني للسلم والأمن الدوليين من خلال الاستمرار في تطوير ونشر الصواريخ الباليستية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، شددت واشنطن على أن استمرار طهران في تطوير الصواريخ البالستية، يتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض جميع العقوبات عليها وعلى الدول التي تتعامل معها.

وتم فرض عقوبات أمريكية إضافية ضد إيران تغطي صادرات نفطها دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي.