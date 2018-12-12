كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين: تمديد العمل بالأحكام العرفية في الجنوب بسبب داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر البرلمان الفلبيني اليوم الأربعاء، تمديد العمل بقانون الأحكام العرفية في منطقة مينداناو الواقعة جنوبي البلد الآسيوي، أين تنشط جماعات إرهابية موالية لتنظيم داعش.

وجاء قرار البرلمان بناءً على طلب من رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، في 7 ديسمبر الجاري.

وقُبل الطلب بأغلبية واسعة في جلسة ضمت أعضاء غرفتي البرلمان المحلي، لتمديد العمل بالأحكام العرفية في مينداناو، للمرة الثالثة.

وقدم دوتيرتي، هذا الطلب للبرلمان على خلفية توصية من الأجهزة العسكرية والشرطية، لتوسيع الأحكام العرفية حتى نهاية 2019، بسبب تهديد المتطرفين.

يذكر أن الأحكام العرفية، طبقت في مينداناو في مايو 2017، بعد أن سيطرت جماعة "ماوتي" الموالية لتنظيم داعش على 4 أحياء في مدينة مراوي، التي تحررت بعد 5 أشهر.

ومُدد العمل بهذا القانون مرتين، في يوليو 2017، ثم في ديسمبر من العام نفسه.