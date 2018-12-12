كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة وتحاصر وزارة المالية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر فلسطينية، أن قوات إسرائيلية كبيرة معززة بأكثر من 40 آلية عسكرية اقتحمت مدينة البيرة، مركز محافظة رام الله، وحاصرت وزارة المالية.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية قامت أيضا بنصب حواجز على الطرقات، ودقّق أفرادها في هويات المارة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في محيط مقر وزارة المالية، مشيرة إلى أن وحدات إسرائيلية اقتحمت محلات تجارية وصادرت كاميرات مراقبة.

وكان مواطن فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بالخليل في وقت سابق، فيما شهدت بيت أمر بالمدينة مواجهات عنيفة بين الجيش وفلسطينيين على خلفية تنفيذ مداهمات أمنية، كما أصيب عدد منهم جراء الغاز المسيل للدموع.

وأصيب كذلك 4 فلسطينيين في مواجهات وقعت في بلدة النبي صالح شمالي مدينة رام الله، حيث أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 شبان برصاص الجيش الإسرائيلي، وإغلاق وحدات أمنية إسرائيلية الطرق المؤدية إلى المنطقة.