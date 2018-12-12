كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية ترد على دعوة أوكرانية لتدمير جسر القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح البرلماني الأوكراني إيغور موسيشوك بضرورة تدمير الجسر الرابط بين جمهورية القرم وباقي روسيا، تحريضا صريحا على الإرهاب.

وكتبت ماريا زاخاروفا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا كانوا لا يرون أي شيء معيب وإجرامي في مثل هذه التصريحات العلنية، فماذا يمكن القول عن الخطط السرية التي يضمرونها".

وأشارت زاخاروفا إلى أن مثل هذه التصريحات، تكشف عن "المستقبل السلمي" الذي تعده سلطات كييف القائمة على الاستفزاز والتهديد والترويع.

وفي وقت سابق، دعا السياسي الأوكراني المذكور مختلف القوى من المخربين الأوكرانيين لتدمير جسر القرم.

ويدلي إيغور موسيشوك، بمثل هذه التصريحات الاستفزازية بين الحين والآخر، ويركز عادة فيها على ضرورة تدمير جسر القرم.

ففي أغسطس طالب الهيئات الأمنية المختصة في بلاده، بالتركز على هذا الموضوع، وأشار إلى ضرورة طلب المساعدة في هذا المجال، من "الحلفاء في القوقاز"، وذكر أيضا أنه كان سيشارك شخصيا في تدمير "البنية التحتية للعدو" لو كان يشغل منصب وزير دفاع أوكرانيا.