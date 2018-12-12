كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: استئناف محاكمة المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُستأنف محاكمة سياسي كردي بارز في أنقرة اليوم الأربعاء، أين يُحاكم بتهمة الإرهاب، وطالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في الشهر الماضي بإطلاق سراحه.

وظل صلاح الدين دميرطاش، الزعيم المشارك سابقاً لحزب الشعوب الديمقراطي، محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر2016، بعد اتهامات بالإرهاب في مدينة أدرنة بشمال غربي تركيا، نحو 690 كيلومتراً غربي أنقرة.

وقال محامي دميرطاش، ماهسوني كارامان، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه سيحضر المحاكمة في أنقرة شخصياً وأن "لديه الكثير ليقوله".

واضطر دميرطاش إلى الاتصال بقاعة المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في جلسة الاستماع السابقة في أكتوبر الماضي.

ويواجه دميرطاش عقوبة بالسجن 142 عاماً، ومن التهم المنسوبة إليه، إدارة منظمة إرهابية، والتحريض على الكراهية في المجتمع، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التركية الرسمية في يناير، نقلاً عن لائحة الاتهام.