«طيران الإمارات» .. تعين مديرين جديدين بالمغرب

أعلنت طيران الإمارات عن تعيين مديرين جديدين بالمغرب، حيث تم تعيين راشد الفجير، مديرا إقليميا لعمليات الناقلة في المغرب، كما تم تعيين جاسم الملا، مديرا لعمليات الشحن الجوي بالمملكة.

وقالت الشركة إن هذا التعيين يندرج ضمن استراتيجية طيران الإمارات لتحقيق النمو المستمر في المغرب والتزامها بتوفير فرص النجاح لموظفيها.

والتحق راشد الفجير بالعمل مع طيران الإمارات في عام 2013، في إطار البرنامج الإداري الخاص بمواطني دولة الإمارات. وعمل في مكاتب الناقلة في سريلانكا قبل أن يتولى منصب مدير منطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية في عام 2015. ثم انتقل بعدها إلى تنزانيا في مارس 2017، حيث تم تعيينه مديرا إقليميا لطيران الإمارات.

وسيتولى الفجير في مهمته الجديدة الإشراف على عمليات طيران الإمارات في المغرب التي تشمل مبيعات الركاب والشحن وعمليات المطار. ويشتغل تحت إمرة أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لطيران الإمارات لمنطقة أفريقيا.

من جهة أخرى، تم تعيبن جاسم الملا مديرا لعمليات الشحن الجوي لطيران الإمارات بالمغرب، حيث سيتولى مهمة الإشراف على جميع أنشطة الشحن فيما يخص العمليات والجانب التجاري.

بدأ جاسم مساره المهني مع طيران الإمارات في عام 2009 من خلال برنامج التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات، حصل بعدها على شهادة في هندسة البرمجيات. وقد شغل بعد ذلك مناصب عدة في مجال المعلومات، خلال السنوات السبع الماضية، قبل أن ينضم في يناير 2017 إلى برنامج طيران الإمارات للشحن الجوي لإدارة المحطات الخارجية كمتدرب. وقد أدى بنجاح تدريبه الأولي على العمليات التجارية في كيب تاون بجنوب إفريقيا.