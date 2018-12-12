برشلونة يفكر في ضم موراتا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يخطط خلال الفترة القادمة لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق بلاعب مميز، سيما مع تقدم الأوروغواياني لويس سواريز في العمر.

وبحسب إذاعة "RAC1" الكاتالونية، فإن المهاجم ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، تم عرضه على برشلونة مؤخرًا.

وقالت الإذاعة "حدثت عدة اجتماعات بين الطرفين لمناقشة الموقف، ورغبة برشلونة في تدعيم الهجوم متاحة في الوقت الحالي".

ويرتبط موراتا الذي لعب من قبل لريال مدريد، بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2022، حيث انضم للبلوز في صيف 2017.

وشارك موراتا هذا الموسم مع البلوز في 20 مباراة، بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 7 أهداف حتى الآن.