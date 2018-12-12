ماذا قال كلوب عن هدف محمد صلاح؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن سعادته في التأهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف يتيم في ختام دور المجموعات.

وقال كلوب، في تصريحات لقناة بي تي عقب اللقاء "يا لها من مباراة، لا أعتقد أنه يوجد مدرب فخور بلاعبيه أكثر مني الآن".

وتابع "لقد نجحنا في إظهار الوجه الحقيقي لليفربول أمام نابولي، بعد الخسارة على ملعبهم في الوقت القاتل".

وأضاف "لاعبو ليفربول قدموا مباراة رائعة، ضغطنا على نابولي، الخصم لم يكن لديه طريقة واضحة لإيقافنا".

وأوضح "محمد صلاح أحرز هدفًا لا يُصدق، ليس لدي فكرة كيف تصدى حارسنا أليسون باكير للكرة الأخيرة".

ونوه المدرب الألماني "كان بإمكاننا أن نسجل عدد أكبر من الأهداف في شباك الفريق الإيطالي".

وأتم "يويفا أعتقد أنه يمكن استكمال البطولة القارية بدون ليفربول، فزنا اليوم عن جدارة واستحقاق، مما منحنا تذكرة العبور لثمن النهائي رفقة باريس سان جيرمان".