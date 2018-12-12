أم الفحم: أنباء عن خطف مرب في مدرسة ثانوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت مصادر محلية في أم الفحم لمراسل "عرب 48" أن مدرسا في إحدى المدارس الثانوية بالمدينة تعرض للخطف من قبل جناة مجهولين، من أمام مدخل المدرسة، صباح اليوم الأربعاء. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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