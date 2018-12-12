الأمم المتحدة: التحالف العربي يعثر على مربضين إيرانيين للصواريخ المضادة للدبابات في اليمن

الخليج 365/ بغدادذكرت وكالة رويترز نقلا عن تقرير أممي سري، أن التحالف العربي عثر على مربضين إيرانيين لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في اليمن.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران ان "الأمانة العامة للأمم المتحدة وجدت أن منصتي الإطلاق لهما خصائص الصناعة الإيرانية"، مشيرا الى ان "العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما بين عامي 2016 و2017".



ولم يحدد غوتيريش ما إذا كان وجود المنصتين في اليمن ينتهك قرار الأمم المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، ويمنع إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذي تقوده السعودية، ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع ميزات الصواريخ الإيرانية".

وذكر غوتيريش أن "الأمم المتحدة فحصت أيضا حطام ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت على السعودية يومي 25 اذار و11 نيسان 2018، ووجدت خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع صاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني قصير المدى".

وأضاف أنه "ليس بوسع المنظمة الدولية تحديد ما إذا كان ذلك يعد انتهاكا للقرار الأممي في ظل عدم معرفة توقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن".

وأكدت مصادر دبلوماسية أنه "من المقرر أن يبحث مجلس الأمن أحدث تقارير غوتيريش اليوم الأربعاء".

